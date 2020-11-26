Українська виконавиця Оля Полякова вразила шанувальників, постав перед ними в образі "дівчинки»
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Добрий! # Маска", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Полякова позує за суддівським столом, примірявши маску, яка «омолоджує» і без того ідеальне обличчя. Шанувальники були здивовані змінами в зовнішності кумира.
«Вау»,» офігенна», «королева», «я відразу не впізнав тебе, Олечка», «барбі», «не впізнала», «бомбезно круто», «боже, нереальна красуня», «супер, очманіти. Я не відразу дізналася. Образ просто космос», «ідеальна блондинка», - пишуть вони.
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Звернемо увагу, що серед тих, хто лакнув фотографію виявилася і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк.
До цього ми розповідали, що українська співачка Оля Полякова похвалилася красунями-дочками, зробивши загальний знімок
"Дві, які думають, що вони богині, і одна Аліса точно знає це», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Полякова позує в оточенні своїх красунь-дочок, при цьому Аліса позує знизу, посміхаючись на камеру «на всі 32».
Нагадавши, безбашена Полякова показала, як квасить з Єфросиніною і Плакидюк, все закінчилося у ванні.
Як повідомляла Politeka, розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк.
Також Politeka писала, що кудлата Оля Полякова показала себе зблизька, заткнувши за пояс молодих красунь: "що це за дівчисько?».