Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась красотками-дочерями, сделав общий снимок

Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Две, которые думают, что они Богини, и одна Алиса точно знает это», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Полякова позирует в окружении своих красавиц-дочерей, при этом Алиса позирует снизу, улыбаясь на камеру «на все 32».

«Красотки», «красивые невероятно», «классные», «не две, а три», «красотульки», «девчонки – супер», «три красавицы», «Маша со стрелками очень круто выглядит», «Алиса, не меняется...Вы красотки...», - пишут ее поклонники.

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На нем певица предстала в необычном образе. Для появления в шоу ей подобрали классический костюм нежно-голубого оттенка со стильной маленькой шляпкой. Однако, главной изюминкой стали ярко-красные волосы, на которые Полякова променяла свой фирменный блонд. В качестве финального акцента стилисты добавили в образ Оли ярко-синие линзы.

Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванне.

Как сообщала Politeka, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.

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