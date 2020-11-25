Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась красотками-дочерями, сделав общий снимок
Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.
«Две, которые думают, что они Богини, и одна Алиса точно знает это», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Полякова позирует в окружении своих красавиц-дочерей, при этом Алиса позирует снизу, улыбаясь на камеру «на все 32».
«Красотки», «красивые невероятно», «классные», «не две, а три», «красотульки», «девчонки – супер», «три красавицы», «Маша со стрелками очень круто выглядит», «Алиса, не меняется...Вы красотки...», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что украинская певица Оля Полякова показала себя с неожиданным цветом волос в компании DZIDZIO
На нем певица предстала в необычном образе. Для появления в шоу ей подобрали классический костюм нежно-голубого оттенка со стильной маленькой шляпкой. Однако, главной изюминкой стали ярко-красные волосы, на которые Полякова променяла свой фирменный блонд. В качестве финального акцента стилисты добавили в образ Оли ярко-синие линзы.
Напомним, безбашенная Полякова показала, как квасит с Ефросининой и Плакидюк, все закончилось в ванне.
Как сообщала Politeka, растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк.
Также Politeka писала, что лохматая Оля Полякова показала себя вблизи, заткнув за пояс молодых красоток: «Что это за девчонка?».