Украинская певица Ольга Полякова показала себя сонную после посиделок с подружками

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ольга опубликовала серию видео, на которых лежала в постели, только проснувшись. Было видно, что Ольга немного дезориентирована после того, как она пожелала поклонникам «Доброго вечера».

«Мы вчера так нормально заквасили, я вам скажу», - отметила Полякова, пытаясь проснуться.

При этом выглядела певица превосходно. Особое внимание поклонников привлек пышный бюст красотки, обтянутый тонкой футболкой.

«Мне безумно понравилось вчера с моими прекрасными подружечками Машей и Соней. Единственное, что сегодня я не помню, утро или вечер. И головка бо-бо. Потому что квасить, мои дорогие, тоже надо привычку иметь. А я что-то вышла из формы», - отметила Ольга.

После она поделилась фотографиями из бани, отметив, что решила «лечиться от бодуна баней».

Напомним, что днем ранее Ефросинина и Плакидюк пришли в гости к Поляковой, чтобы квасить капусту. После они устроили застолье, в процессе которого обсуждали разные интересные темы, связанные с шоу-бизнесом и не только. На протяжении субботы в Инстаграм Поляковой появлялись развлекательные видео с подругами.

Напомним, что ослепительная Полякова в халатике раздразнила вызывающим образом: «Чудо женщина».

Как сообщала Politeka, игривая Полякова восхитила навыками в одном халате, Ефросинина оценила: «Вот так прям и…».

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