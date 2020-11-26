Українська співачка Наталія Могилевська підкорила яскравим образом

Таке відчуття, що знаменитість не може насолодитися своїм новим образом, пише Politeka.net. Красуня регулярно балує шанувальників жаркими знімками, на яких показує свої шикарні форми.

Однак цього разу Могилевська приховала своє тіло за червоним пальто оверсайз. Зірка одягла чорні чобітки на тонких шпильках і розставила ніжки.

Яскравий макіяж з жовтими тінями на повіках і червоною помадою став відмінним завершенням образу.

"#Могилевська #вкиевеосень #white #position", - написала зірка.

Всього за 10 хвилин пост зібрав понад 500 лайків і багато чого коментарів.

"Красуня❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍", "Вау" ," ви дуже красива просто бомбезна ! Найулюбленіша співачка ! Вам так личить такий стиль ! ❤ ️ 😍 ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська одягла червоне пальто, під яким не видно ніякого іншого одягу. Доповнили сміливий наряд масивна прикраса у вигляді золотого ланцюжка на шиї і яскраво-червона помада. У поєднанні з блондинистим волоссям співачки і легким макіяжем очей цей образ виглядає дуже стильно і трендово.

"Цей кривавий - колір моєї осені! Вам подобається? А Який ваш?» ,- написала зірка в підписі до фото.

Нагадаємо, Наталія Могилевська задалася питанням про те, яким же був рік, що минає. У своєму пості зірка запропонувала шанувальникам подумати, яким словом вони могли б охарактеризувати 2020 рік, підкріпивши публікацію фото. Співачка постала вже з русявим волоссям і коротшою зачіскою.

Нагадавши, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в окулярах і з пучком на голові вразила зовнішністю в звичайному житті: «я вибрала одного...».

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