Наталья Могилевская с темными волосами покорила задумчивым образом

Популярная украинская певица поделилась в своем Инстаграм новым постом, в котором задалась вопросом о том, каким же был уходящий год. Об этом пишет Politeka.net.

В своей публикации Могилевская предложила поклонникам подумать, каким словом они могли бы охарактеризовать 2020 год.

«Прочла сегодня в интернете, что авторы толкового словаря английского языка объявили словом 2020 года «локдаун». Также в шортлисте оказался ряд других терминов, связанных с пандемией ковида, и только слово «Тиктокер», оказавшееся среди самых популярных, не имеет отношение к ковиду», - написала Могилевская.

Она также поделилась своей новой фотографией. Стоит отметить, что ранее Могилевская удивила преображением в яркую блондинку, однако сейчас она решила вернуться к более натуральному цвету волос. На фото она предстает уже с русыми волосами и более короткой прической.

Певица в светлой блузке и пиджаке с тигровым принтом стоит возле окна, задумчиво глядя куда-то вдаль.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Очаровательная», «Вы здесь на Славу из ,,Не ангелов,, похожи», «Гостья из будущего», «безумно красива», «Красотка!», «Очень стильно», «Самая самая», «Красавица!!!! Замечательно выглядите!!!!! Вы просто прелесть», - пишут люди.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим престарелым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: «Я выбрала одного…».

Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавчика: «Так вышло, что…».