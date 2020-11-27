Бразильська супермодель Сьюзі Кортес вразила бездоганною фігурою, примірявши тісний спортивний наряд

Як повідомляє Politeka, фотографія була опублікована на сторінці зірки в Instagram.

"Тут прекрасно все. Абсолютне щастя", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кортес позує в тісному спортивному вбранні, демонструючи бездоганну красу з ефектного ракурсу. Доповнити образ красуня вирішила помітним макіяжем і ідеальною зачіскою.

"Вау, яка дівчина бездоганна«,» ідеальні вигини«,» магічне тіло«,» красива, аж з розуму зводиш«,» абсолютна леді", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць у світі, вразила сміливою витівкою в одному бікіні перед дзеркалом

Так, модель позує перед дзеркалом, ефектно присівши й розставивши ноги. При цьому з одягу на Кортес лише крихітна білизна і бікіні. Хоча, як можна помітити, саму модель це явно не соромило.

Шанувальники знаменитості прийшли в неймовірний захват, побачивши таку красу. Доказ цього є те, що Кортес буквально "засипали" компліментами.

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