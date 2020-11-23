Бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц в мире, впечатлила смелой выходкой в одном бикини перед зеркалом
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
Так, модель позирует перед зеркалом, эффектно присев и расставив ноги. При этом из одежды на Кортес лишь крохотное белье и бикини. Хотя, как можно заметить, саму модель это явно не стесняло.
«Невозможно оторваться от такой красоты», «безупречные изгибы, Сьюзи», «это просто фантастика. Как можно быть настолько красивой», «великолепные формы – видно, что ты долго работала над ними», - пишут ее поклонники.
Дефолт в Украине, эксперт предупредил, каким будет доллар и что делать с деньгами: "Желательно перевести в..."
Мейхер после дочерей привела на «Танці з зірками» 18-летнего сына, Горбунов не смолчал: «Дядька с усами»
Звезда "Дизель шоу" показала любимого мужчину и удивила откровением: "Мое счастье, что могу..."
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Как сообщалось до этого, известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычно горячем образе.
На фото Сьюзи позировала в соблазнительном полупрозрачном топике и леопардовой шляпке. Звезда стояла на улице и сняла трусики, расставив ноги перед камерой. Кортес смотрела вниз на свою красоту и совсем не стеснялась позировать. Девушка для социальных сетей добавила черную полоску, чтобы не попасть под цензуру.
"Доброй ночи", - подписала кадр звезда в Инстаграм.
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раззадорила видом в прозрачных трусиках
А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц устроила встряску ради "титула" в эффектном мини
Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала свою гордость до неприличия близко