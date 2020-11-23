Бразильская модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц в мире, впечатлила смелой выходкой в одном бикини перед зеркалом

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Так, модель позирует перед зеркалом, эффектно присев и расставив ноги. При этом из одежды на Кортес лишь крохотное белье и бикини. Хотя, как можно заметить, саму модель это явно не стесняло.

«Невозможно оторваться от такой красоты», «безупречные изгибы, Сьюзи», «это просто фантастика. Как можно быть настолько красивой», «великолепные формы – видно, что ты долго работала над ними», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в необычно горячем образе.

На фото Сьюзи позировала в соблазнительном полупрозрачном топике и леопардовой шляпке. Звезда стояла на улице и сняла трусики, расставив ноги перед камерой. Кортес смотрела вниз на свою красоту и совсем не стеснялась позировать. Девушка для социальных сетей добавила черную полоску, чтобы не попасть под цензуру.

"Доброй ночи", - подписала кадр звезда в Инстаграм.

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