Бразильская супермодель Сьюзи Кортес впечатлила безупречной фигурой, примеряв тесный спортивный наряд
Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.
«Тут прекрасно все. Абсолютное счастье», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кортес позирует в тесном спортивном наряде, демонстрируя безупречную красоту с эффектного ракурса. Дополнить образ красотка решила броским макияжем и идеальной прической.
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«Вау, какая девушка безупречная», «идеальные изгибы», «магическое тело», «красивая, аж с ума сводишь», «абсолютная леди», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц в мире, впечатлила смелой выходкой в одном бикини перед зеркалом
Так, модель позирует перед зеркалом, эффектно присев и расставив ноги. При этом из одежды на Кортес лишь крохотное белье и бикини. Хотя, как можно заметить, саму модель это явно не стесняло.
Поклонники знаменитости пришли в невероятный восторг, увидев такую красоту. Доказательство этого является то, что Кортес буквально "засыпали" комплиментами.
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