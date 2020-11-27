Бразильская супермодель Сьюзи Кортес впечатлила безупречной фигурой, примеряв тесный спортивный наряд

Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на странице звезды в Instagram.

«Тут прекрасно все. Абсолютное счастье», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кортес позирует в тесном спортивном наряде, демонстрируя безупречную красоту с эффектного ракурса. Дополнить образ красотка решила броским макияжем и идеальной прической.

«Вау, какая девушка безупречная», «идеальные изгибы», «магическое тело», «красивая, аж с ума сводишь», «абсолютная леди», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц в мире, впечатлила смелой выходкой в одном бикини перед зеркалом

Так, модель позирует перед зеркалом, эффектно присев и расставив ноги. При этом из одежды на Кортес лишь крохотное белье и бикини. Хотя, как можно заметить, саму модель это явно не стесняло.

Поклонники знаменитости пришли в невероятный восторг, увидев такую красоту. Доказательство этого является то, что Кортес буквально "засыпали" комплиментами.

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