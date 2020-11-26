Британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл постала у відвертому образі

Знаменитість спокушає своїми ідеальними формами, попри те, що їй вже 50 років, повідомляє Politeka.net.

Красуня може похвалитися ідеальною фігурою і довгими ногами, де б не була.

Цього разу відома Наомі блиснула своїми досконалостями. Зірка одягла ліфчик на тонких бретельках і трусики з поясом, який виділив її тонку талію.

Блискучі прикраси доповнили відвертий образ.

Кемпбелл позувала в такому вигляді на столі з тортами, тістечками, печивом та іншими солодощами. Красуня стала головною солодкістю або, можна сказати, делікатесом на столі.

У пості чорнява красуня написала, що щаслива.

За півгодини публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів, в яких моделлю захоплювалися і писали їй багато приємних повідомлень.

"Ідеальний десерт", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл позувала в різних екстравагантних нарядах, кожен з яких максимально підкреслює нев'янучу фігуру знаменитої моделі.

"Для популярного журналу, вже в листопаді», - коротко йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл показала себе в чорному вбранні. Поруч можна побачити ще одну дівчину - Маріакарлу Босконо, відому топ-модель. Зірки показалася разом, позуючи для знімка. Волосся у Наомі було розпущеним, а друга дівчина їх вирішила зібрати назад.

"З Днем Народження, @mariacarlaboscono, люблю тебе за те, що ти без вибачень, справжня, вірна і красива всередині і зовні", - написала Наомі.

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