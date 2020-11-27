Курс валют в Україні 27 листопада змусить громадян понервувати, Національний банк посилить тиск на гривню

Таким є прогноз фахівців, повідомляє Politeka.

Наприклад, стодоларова купюра підскочить на 6,12 пункту. До середини минулого дня валюта збільшилася на 5,65 грн, але цього їй здалося недостатньо.

Євро також продовжить тиснути на гривню, про що свідчить Нова статистика. Так, національна валюта зі старту втратить 6,15 пункту.

Курс валют в Україні 27 листопада буде таким:

100 доларів – 2844,28 грн;

100 євро - 3384,55 грн.

Подібна ситуація буде і щодо російського рубля. Він подорожчає, десять з них доведеться купувати за 3,7514 гривні.

До цього повідомлялося, що на тлі пандемії китайського вірусу і кризи Долар може ослабнути стосовно інших валют, втративши статус світової резервної валюти

Як прогнозують аналітики, долар в майбутньому вже можуть замінити Норвезькі крони й Австралійські долари.

У поточному році європейська валюта стосовно долара виросла на 5,5%, і в жовтні вона стала найпопулярнішою для міжнародних платежів. Найцікавіше, що Долар втратив своє лідерство вперше за сім років.

Нагадаємо, що гривня втратила ніс долару і євро, яким буде новий курс валют

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