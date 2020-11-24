Курс валют в Украине 24 ноября заставит гривну «спасаться бегством», усиление позиций доллара и евро напугают игроков
Стодолларовый «американец» сегодня минимально подскочит, лишь +1,41 пункт, рассказывает Politeka.
Основной удар по гривне придется от евро, коварные планы которого не меняются. Он «откусывает» от гривны сразу большими кусками, доказательством чего являются последние цифры, +12,87 пункта.
Курс валют 24 ноября будет таким:
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100 долларов – 2836,94 грн;
100 евро – 3375,53 грн.
Неожиданный скачок стоимости можно будет наблюдать в отношении российского рубля, который сегодня можно будет купить за 0,37255 грн.
До этого мы сообщали, что экономический эксперт Андрей Гойлова советует украинцам готовиться к подорожанию доллара до 31-31 грн, а евро вплоть до 37-38 гривен.
В связи с этим, людям нужно уже сейчас думать о том, как диверсифицировать свои финансы, чтобы не проиграть на скачках курса валют.
Эксперт советует украинцам держать небольшую сумму в национальной валюте. Сюда можно отнести деньги, которые вы хотите потратить в ближайшее время. Другие средства нужно расфасовать на суммы, которые будут равны вашей зарплате за полгода, и обменять их на доллары и евро.
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