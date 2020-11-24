Курс валют в Украине 24 ноября заставит гривну «спасаться бегством», усиление позиций доллара и евро напугают игроков

Стодолларовый «американец» сегодня минимально подскочит, лишь +1,41 пункт, рассказывает Politeka.

Основной удар по гривне придется от евро, коварные планы которого не меняются. Он «откусывает» от гривны сразу большими кусками, доказательством чего являются последние цифры, +12,87 пункта.

Курс валют 24 ноября будет таким:

100 долларов – 2836,94 грн;

100 евро – 3375,53 грн.

Неожиданный скачок стоимости можно будет наблюдать в отношении российского рубля, который сегодня можно будет купить за 0,37255 грн.

До этого мы сообщали, что экономический эксперт Андрей Гойлова советует украинцам готовиться к подорожанию доллара до 31-31 грн, а евро вплоть до 37-38 гривен.

В связи с этим, людям нужно уже сейчас думать о том, как диверсифицировать свои финансы, чтобы не проиграть на скачках курса валют.

Эксперт советует украинцам держать небольшую сумму в национальной валюте. Сюда можно отнести деньги, которые вы хотите потратить в ближайшее время. Другие средства нужно расфасовать на суммы, которые будут равны вашей зарплате за полгода, и обменять их на доллары и евро.

Напомним, доллар наседает на гривну, НБУ удивил новыми цифрами: что будет с курсом валют

Как Politeka писала, украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму, есть только один выход: «около 75 долларов...»

Также Politeka сообщала, что доллар сорвался с цепи, НБУ удивил новым курсом валют: что будет с гривной