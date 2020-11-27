Курс валют в Украине 27 ноября заставит граждан понервничать, Национальный банк усилит давление на гривну

Таким является прогноз специалистов, сообщает Politeka.

К примеру, стодолларовая купюра подскочит на 6,12 пункта. К средине прошлого дня валюта увеличилась на 5,65 грн, но этого ей показалось недостаточно.

Евро также продолжит давить на гривну, о чем свидетельствует новая статистика. Так, национальная валюта со старта потеряет 6,15 пункта.

Курс валют в Украине 27 ноября будет таким:

100 долларов – 2844,28 грн;

100 евро – 3384,55 грн.

Подобная ситуация будет и в отношении российского рубля. Он подорожает, десять из них придется покупать за 3,7514 гривны.

До этого сообщалось, что на фоне пандемии китайского вируса и кризиса доллар может ослабнуть по отношению к другим валютам, потеряв статус мировой резервной валюты

Как прогнозируют аналитики, доллар в будущем уже могут заменить норвежские кроны и австралийские доллары.

В текущем году европейская валюта по отношению к доллару выросла на 5,5%, и в октябре она стала самой популярной для международных платежей. Самое интересное, что доллар потерял свое лидерство впервые за семь лет.

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