Курс валют в Украине 27 ноября заставит граждан понервничать, Национальный банк усилит давление на гривну
Таким является прогноз специалистов, сообщает Politeka.
К примеру, стодолларовая купюра подскочит на 6,12 пункта. К средине прошлого дня валюта увеличилась на 5,65 грн, но этого ей показалось недостаточно.
Евро также продолжит давить на гривну, о чем свидетельствует новая статистика. Так, национальная валюта со старта потеряет 6,15 пункта.
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Курс валют в Украине 27 ноября будет таким:
100 долларов – 2844,28 грн;
100 евро – 3384,55 грн.
Подобная ситуация будет и в отношении российского рубля. Он подорожает, десять из них придется покупать за 3,7514 гривны.
До этого сообщалось, что на фоне пандемии китайского вируса и кризиса доллар может ослабнуть по отношению к другим валютам, потеряв статус мировой резервной валюты
Как прогнозируют аналитики, доллар в будущем уже могут заменить норвежские кроны и австралийские доллары.
В текущем году европейская валюта по отношению к доллару выросла на 5,5%, и в октябре она стала самой популярной для международных платежей. Самое интересное, что доллар потерял свое лидерство впервые за семь лет.
Напомним, что гривна утерла нос доллару и евро, каким будет новый курс валют
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