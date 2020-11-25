"В 2021 году доллар может еще упасть в цене..."

На фоне пандемии китайского вируса и кризиса доллар может ослабнуть по отношению к другим валютам, потеряв статус мировой резервной валюты

Об этом пишет Корреспондент.

Как прогнозируют аналитики, доллар в будущем уже могут заменить норвежские кроны и австралийские доллары.

В текущем году европейская валюта по отношению к доллару выросла на 5,5%, и в октябре она стала самой популярной для международных платежей. Самое интересное, что доллар потерял свое лидерство впервые за семь лет.

Эксперты прогнозируют, что в 2021 году доллар может упасть в цене на 20%, если появятся вакцины против китайского вируса, с помощью которых смогут перезапустить мировую экономику.

“Вторая волна вируса в данный момент воздействует на Европу сильнее, чем на США. Но эта картина может измениться с наступлением зимы, особенно если послевыборное междуцарствие в Америке парализует политику в сферах здравоохранения и макроэкономики. И хотя США по-прежнему обладают огромным потенциалом для оказания столь необходимой помощи работникам и малому бизнесу в связи с бушующей пандемией, растущая доля государственного и корпоративного долга США на мировых рынках свидетельствует о долгосрочной уязвимости”, — озвучил свой прогноз профессор Кеннет Рогофф.

Ранее мы рассказывали, что курс доллара на 25 ноября будет благоприятен для украинцев.

Как подчеркнули в Национальном банке, гривна немного отобьет позиции у евро, а доллар неожиданно замрет, дав национальной валюте шанс отыграться.

Так, 25 ноября 1 доллар будут продавать за 28,3 гривны, также как и днем раньше. А вот евро будут продавать за 33,68 гривен, хотя днем раньше продавали дороже – за 33,75 гривен.

Таким образом, курс валют от НБУ на 25 ноября будет следующим:

$100 - 2836,94 грн

100 евро - 3375,33 грн.

Напомним, что Гривна утерла нос доллару и евро, каким будет новый курс валют

А еще Politeka писала, что НБУ выдал новый курс валют, что будет с гривной после скачков доллара и евро

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