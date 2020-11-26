Левеня Філіпа Кіркорова розтерзали в анексованому Криму

Про це повідомляє телеграм-канал Mash у четвер, 26 листопада.

Історія почалася ще в 2016 році, коли король російської попси відвідав Кримський парк «Тайган» - в ньому містяться тигри і Леви.

Філіп Бедросович став свідком моторошної картини, коли одна з левиць стала рвати зубами чужих дитинчат. Співак не зміг залишитися осторонь і попросив втрутитися, в результаті одного левеняти вдалося врятувати — його навіть назвали Філею.

"Троє левенят народилися сьогодні (17 липня 2016 року - ред.), коли я летів в "Тайган". Коли ми почули, що одна з левиць їсть чужих дитинчат, ми поспішили туди. Двох малюків хижачка з'їла. А третього я врятував-відвіз його з собою з вольєра», - розповідав тоді король російської естради.

Продовження історії стало відомо тільки зараз, в 2020 році. Директор парку вирішив дізнатися, як справи у підопічного Кіркорова, але здавалося, що Левеня давно загинув.

Він все ж попався агресивним левицям знову, і врятувати його знову не вийшло. Але в парку вирішили про це промовчати і не засмучувати Кіркорова.

Відзначається, що це не перша подібна історія в парку.

Днями там же загинув інший молодий лев після зустрічі з більш дорослими особинами. Його опікун, який оплачував утримання звіра, збирається подавати в суд на директора «Тайгана».

Раніше директор парку Олег Зубков вже попадався в поле зору правоохоронців. У лютому його заарештували через випадок дворічної давності. Тоді лев покусав відвідувачку.

Зубкова звинуватив у наданні послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя або здоров'я споживачів, порушили кримінальну справу. Сам він виправдовувався тим, що жінка була п'яна, що дратує хижаків, і їй надали допомогу на місці.

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