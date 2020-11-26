Сегодня свой день рождения празднует дочь известного российского певца Филиппа Киркорова
Как передает Politeka, об этом сообщается на фан-странице бывшей супруги Киркорова Аллы Пугачевой.
Так, на странице появилось фото, на котором улыбающаяся Пугачева обнимает маленькую Аллу-Викторию. При этом девочка придерживает изысканную диадему на голове.
"С днем рождения, Алла-Виктория Киркорова!" - говорится в подписи к фото.
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В комментариях маленькую дочь Киркорова поздравили с праздником и пожелали девочке крепкого здоровья и счастья.
"С днем рождения! Счастья и успехов во всем! Как же она похожа на папу и бабушку с папиной стороны. Пусть будет счастлива!", "С днем рождения, прелестная принцесса!", "Какая красота", "С днем рождения, принцесса!", "С днем рождения, милый ангел Алла-Виктория! Будь всегда доброй, умной, красивой, веселой и счастливой девочкой! Всего тебе самого доброго и светлого!", "Будь счастлива и здорова!", "С днем рождения, милая девочка!" - пишут в комментариях.
Как известно, свою дочь Филипп Киркоров назвал в честь мамы Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой.
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