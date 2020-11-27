Погода в Україні 27 листопада потішить змінами, від недавніх дощів і мокрого снігу не залишиться і сліду

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

На західній частині очікується потепління до 2-7 градусів зі знаком «плюс». Будуть часткові прояснення. Ближче до вечора температура впаде до -3+1 градуса тепла. На дощі розраховувати не варто.

Невелике прояснення очікується і на північній частині України, де листопад потішить 2-5 за Цельсієм. Правда, після заходу сонця очікується похолодання аж до -1 морозу.

Центральні частини України буде ще тепліше, адже повітря прогріється до 4-8 градусів вище нуля. Ближче до вечора синоптики "Укргідрометцентру «прогнозують від 0 до 3 зі знаком»плюс".

Особливо сильно сьогодні пощастить жителям приморських регіонів, де на вулиці очікується від 8 до 12 градусів вище нуля. Правда, ближче до вечора похолодає до 0-3 зі знаком "плюс".

Жителям східної частини України варто готуватися до 2-6 градусів тепла, а вночі похолодає до 0-3 морозу.

Як повідомлялося до цього, погода в Україні в перший місяць зими "подарує" громадянам сніг і нову хвилю похолодання

У грудні середньомісячна температура повітря буде від трьох морозу до двох градусів тепла.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.