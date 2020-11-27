Погода в Україні 27 листопада потішить змінами, від недавніх дощів і мокрого снігу не залишиться і сліду
Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.
На західній частині очікується потепління до 2-7 градусів зі знаком «плюс». Будуть часткові прояснення. Ближче до вечора температура впаде до -3+1 градуса тепла. На дощі розраховувати не варто.
Невелике прояснення очікується і на північній частині України, де листопад потішить 2-5 за Цельсієм. Правда, після заходу сонця очікується похолодання аж до -1 морозу.
Зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол розставила ніжки в бікіні, подарувавши насолоду: "Мій різдвяний..."
Гривня втерла ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз: як зміниться курс валют
Поліція виявила 15-річну школярку, зниклу на Одещині: "шукали цілий тиждень"
Розлучена Христина Асмус приголубила себе на камеру, запустивши руки в штани: "Що це було взагалі?"
Центральні частини України буде ще тепліше, адже повітря прогріється до 4-8 градусів вище нуля. Ближче до вечора синоптики "Укргідрометцентру «прогнозують від 0 до 3 зі знаком»плюс".
Особливо сильно сьогодні пощастить жителям приморських регіонів, де на вулиці очікується від 8 до 12 градусів вище нуля. Правда, ближче до вечора похолодає до 0-3 зі знаком "плюс".
Жителям східної частини України варто готуватися до 2-6 градусів тепла, а вночі похолодає до 0-3 морозу.
Як повідомлялося до цього, погода в Україні в перший місяць зими "подарує" громадянам сніг і нову хвилю похолодання
У грудні середньомісячна температура повітря буде від трьох морозу до двох градусів тепла.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.