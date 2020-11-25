Погода в Украине в первый месяц зимы «подарит» гражданам снег и новую волну похолодания
Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.
Так, в декабре среднемесячная температура воздуха будет от трех мороза до двух градусов тепла. На территории аннексированного Крыма показатель будет в районе четырех по Цельсию.
«В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед», - говорится в сообщении.
Уточняется, что абсолютный максимум в декабре составляет 10-18 градусов по Цельсию, а абсолютный минимум до -37 градуса мороза. Среднемесячное количество осадков в районе 33-67 мм, а на Закарпатье около 62-142 мм.
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В этом декабре ожидается 32-82 мм осадков, а на территории Закарпатья около 108-132 мм.
Как сообщалось до этого, погода зимой 2020-2021 готовит украинцам сюрпризы, к которым нужно быть готовыми
"Также значительно повышенным температурным режимом против нормы: на два-четыре градуса она будет выше, чем, например, 30 лет назад. А также неустойчивым снежным покровом. Конечно, морозы и похолодание будут, но кратковременными, хотя достаточно жесткими", - сообщил синоптик.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.