Погода в Украине 27 ноября обрадует переменами, от недавних дождей и мокрого снега не останется и следа

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.

На западной части ожидается потепление до 2-7 градусов со знаком «плюс». Будут частичные прояснения. Ближе к вечеру температура упадет до -3+1 градуса тепла. На дожди рассчитывать не стоит.

Небольшое прояснение ожидается и на северной части Украины, где ноябрь обрадует 2-5 по Цельсию. Правда, после захода солнца ожидается похолодание вплоть до -1 мороза.

Центральные части Украины будет еще теплее, ведь воздух прогреется до 4-8 градусов выше нуля. Ближе к вечеру синоптики «Укргидрометцентра» прогнозируют от 0 до 3 со знаком «плюс».

Особенно сильно сегодня повезет жителям приморских регионов, где на улице ожидается от 8 до 12 градусов выше нуля. Правда, ближе к вечеру похолодает до 0-3 со знаком «плюс».

Жителям восточной части Украины стоит готовиться к 2-6 градусам тепла, а ночью похолодает до 0-3 мороза.

Как сообщалось до этого, погода в Украине в первый месяц зимы «подарит» гражданам снег и новую волну похолодания

В декабре среднемесячная температура воздуха будет от трех мороза до двух градусов тепла.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.