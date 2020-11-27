Погода в Украине 27 ноября обрадует переменами, от недавних дождей и мокрого снега не останется и следа
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз синоптиков.
На западной части ожидается потепление до 2-7 градусов со знаком «плюс». Будут частичные прояснения. Ближе к вечеру температура упадет до -3+1 градуса тепла. На дожди рассчитывать не стоит.
Небольшое прояснение ожидается и на северной части Украины, где ноябрь обрадует 2-5 по Цельсию. Правда, после захода солнца ожидается похолодание вплоть до -1 мороза.
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность и показала сладкие места: «Волшебная девочка»
Орбакайте без штанов поразила бесстыдством под елкой, Пугачевой лучше не смотреть: "Что это?"
Звезда Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол расставила ножки в бикини, подарив наслаждение: "Мой рождественский..."
Растолстевший сын Анастасии Заворотнюк ошеломил переменами во внешности, как он выглядит теперь: "Мамин близнец"
Центральные части Украины будет еще теплее, ведь воздух прогреется до 4-8 градусов выше нуля. Ближе к вечеру синоптики «Укргидрометцентра» прогнозируют от 0 до 3 со знаком «плюс».
Особенно сильно сегодня повезет жителям приморских регионов, где на улице ожидается от 8 до 12 градусов выше нуля. Правда, ближе к вечеру похолодает до 0-3 со знаком «плюс».
Жителям восточной части Украины стоит готовиться к 2-6 градусам тепла, а ночью похолодает до 0-3 мороза.
Как сообщалось до этого, погода в Украине в первый месяц зимы «подарит» гражданам снег и новую волну похолодания
В декабре среднемесячная температура воздуха будет от трех мороза до двух градусов тепла.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.