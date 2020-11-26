Знаменита українська хореограф і танцівниця Олена Шоптенко, відома своєю участю в шоу "Танці з зірками", запаморочила формами в красивій сукні

Зірка одягла красиве чорне вбрання з глибоким декольте, повідомляє Politeka.net. Красуня трохи вигнулася, демонструючи досконалі вигини свого тіла.

Широкий пояс підкреслив стрункість талії і обтягнув ідеальні стегна. Зірка витягла вгору руку і прикрила очі.

У пості красуня розповіла своїм шанувальникам щасливу новину. Красуня вирішила відновити свої уроки танців, які стали популярні під час весняного карантину.

"У попередньому пості я сказала, що пора повертати одну нашу з вами улюблену традицію і відразу була розсекречена ☺ так, ви вгадали, ми продовжуємо танцювати вдома і я рада, що ви чекали цього так само, як і я ❤️ тоді зустрічаємося в прямому ефірі вже цієї суботи об 11:00! Залишилося тільки вибрати танець😉 пропоную зробити це разом в коментарях", - написала Олена.

За годину пост зібрав близько 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі, в основному писали про те, який танець хотіли б станцювати разом з хореографом, але також і робили компліменти блондинці.

"Шикарна", " клас чекаю суботу) хотілося б румбу😍!", "Мені 😎 цікаво який танець переможе😍 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Шоптенко позувала, вставши на крісло коліном однієї ноги і витягнувши іншу. При цьому хореограф кокетливо нахилила голову вбік, дозволивши волоссю спадати вниз пишною копицею.

Для фото зірка вибрала простий, але в той же час дуже стильний образ.

Нагадаємо, ніжна Шоптенко з " Танців з зірками «скинула зайве, заткнувши за пояс муз Тарантіно:»Боже, яка ви...".

Як повідомляла Politeka, назавжди вилетіла з" Танців з зірками "Шоптенко зізналася, що з нею сталося:"Стали випробуванням".

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