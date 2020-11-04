Украинская хореограф и участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала кадры со своих репитиций

Фотограяии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.

На них девушка в трико телесного цвета выполняет различные танцевальные па. Но о главном Алена написала в подробном посте.

"Я всегда говорила и говорю своим ученикам, что чем больше танцевальных направлений они осваивают, тем лучше их координация и шире кругозор. А чем лучше их координация, тем выше уровень их мастерства и больше возможностей 💪

Когда-то лет 10 назад я будучи абсолютной бальницей, спортсменкой и комсомолкой познакомилась с современной хореографией и поверить не могла, что так вообще можно танцевать 😅

Как только я сняла танцевальные туфли на каблуках и встала на пол босиком, чего требует современная хореография, стала резко неустойчивой 😳😁 И тут имеется ввиду нестабильность не только в шагах, но и в мыслях. Обучение новому стилю танца с абсолютно непривычными позициями и движениями стали испытанием и сильно пошатнули уверенность в своем теле. Но в то же время открыли глаза на многие вещи в танцевальном искусстве и подарили новые возможности. Оказалось, что танцевать без каблука безусловно можно намного больше и шире, но нужно было приобрести необходимые навыки 🤷‍♀️

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 4 Ноя 2020 в 12:03 PST

Тогда постепенно тренируя свою координацию и ум, в том числе, я все таки научилась по-новому владеть своим телом. А с этим пришло новое переосмысление себя и своей хореографии 💃🏼

Так вот к чему я. Чем больше нового вы освоите в жизни, тем лучше будет ваша координация тела и ума. А оказаться босиком иногда полезнее, чем в самых красивых туфлях на каблуке 😉", – пишет Шоптенко.

Фолловеры активно отреагировали на этот пост в комментариях.

"акая вы красивая! Какой красивый бодик😍 Вы вдохновили меня . Спасибо вам . Ведь правда, главное не здаватся! ❤ Алёна, Вы такая красивая!!! 😍 И согласна с Вами на 100%!👍 👍👍👍🌹 Яка Ви гарна 🔥, на це можна дивитися вічно 👏👌 Вы такая красивая!!!)) Яка грація!🌷 Красивая изящность!💐 Очень красивая😉 Страх и неуверенность перед новым всегда оправдан. Потом только думаешь- почему я раньше этого не делала Дуже гарно 👍 Боже, какая красивая!🤩❤️🌹🌹🌹Как жаль, что так рано покинули проект. Красотка Вау Красивая", – написали они.

Ранее Шоптенко заявила, что этот сезон "Танцы со звездами" стал для нее последним и она больше не будет принимать участие в шоу.

"Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно", – писала Алена в соцсетях.

Мы сообщали, что Алена Шоптенко рассказала, что в ней изменилось после родов. И призналась, что совершила ошибку. После родов звезда быстро вернулась к работе и к спорту, однако это все же не прошло просто для ее здоровья. По словам Алены, не стоит также спешить, ведь она совершила ошибку. Шоптенко рассказала, что из-за плодотворной работы сразу после родов, у нее диагностировали диастаз.

Напомним, что Алена Шоптенко ошеломила видом, расстегнув рубашку: "Минуты выходного дня".

Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко поделилась своей радостью: "Первый раз в жизни!".

Также Politeka писала, что Алена Шоптенко излила душу после вылета из "Танців з зірками": "Жалею только о том, что...".

https://www.youtube.com/watch?v=jm5e2WnuFMQ&t=4s