Хореограф и танцовщица показала редкое фото подросшего сына

Как сообщала Politeka.net, Алена Шоптенко активно ведет свой микроблог, так что у поклонников хореографа есть куда заглянуть, если они по ней соскучатся.

Шоптенко радует в Instagram новыми фотосессиями, анонсами проектов и даже иногда показывает "фрагменты" личной жизни.

Так в этот раз Алена рассмешила фанатов веселой историей о том, как ее маленький сын ее будет каждое утро. Алексей, так зовут парня, оказывается, залазит на голову своей мамочки, чтобы обратить на себя внимание.

"Вот уже 2 недели сын каждое утро будит меня в 6:30 утра с криком "Мама, втавай!". Потом он залазит мне на голову и весело бьет ножками по лицу до тех пор пока я действительно не встану. Вот такой у меня настойчивый мужичок растёт", - написала хореограф.

На снимке Шоптенко сидит посреди спальни, а ее сыночек находится в объятиях звездной мамы. При этом на губах Алены можно заметить ласковую улыбку.

Шоптенко показала также редкий снимок с сыном и поздравила пользователей сети с "Днем сына". Пользователи сети умилились такому снимку и оставили свои комментарии:

"Милые такие", "Такая же история 😂😂😂 сынуле моему почти 2 годика. Шкода маленький", "Самая сладкая мамина любовь!!!! ❤️", " С днем сыновей, и пусть все дети ,и люди будут здоровы ,и счастливы в нашей жизни непростой всем желаю мира,добра, и благополучия в семье".

Напомним, что Алена Шоптенко из "Танців з зірками" огорошила своим диагнозом.

Как сообщала Politeka, Шоптенко призналась, что с ней произошло после вылета из шоу.

Также Politeka писала, что Шоптенко показала, какая она дома.