Знаменитая украинская хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, известная своим участием в шоу "Танці з зірками", вскружила формами в красивом платье

Звезда надела красивый черный наряд с глубоким декольте, сообщает Politeka.net. Красотка немного выгнулась, демонстрируя совершенные изгибы своего тела.

Широкий пояс подчеркнул стройность талии и обтянул идеальные бедра. Звезда вытянула вверх руку и прикрыла глаза.

В посте красотка рассказала своим поклонникам счастливую новость. Красотка решила возобновить свои уроки танцев, которые стали популярны во время весеннего карантина.

"В предыдущем посте я сказала, что пора возвращать одну нашу с вами любимую традицию и сразу была рассекречена 😂 Да, вы угадали, мы продолжаем танцевать дома и я рада, что вы ждали этого так же, как и я ❤️ Тогда встречаемся в прямом эфире уже в эту субботу в 11:00! Осталось только выбрать танец😉 Предлагаю сделать это вместе в комментариях", - написала Алена.

За час пост собрал около 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети, в основном писали о том, какой танец хотели бы станцевать вместе с хореографом, но также и делали комплименты блондинке.

"Шикарная", "Класс жду субботу) Хотелось бы румбу😍!", "Мне 😎 интересно какой танец победит 😍🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Шоптенко позировала, встав на кресло коленом одной ноги и вытянув другую. При этом хореограф кокетливо наклонила голову вбок, позволив волосам спадать вниз пышной копной.

Для фото звезда выбрала простой, но в то же время очень стильный образ.

Напомним, нежная Шоптенко из «Танців з зірками» сбросила лишнее, заткнув за пояс муз Тарантино: «Боже, какая вы…».

Как сообщала Politeka, навсегда вылетевшая из "Танців з зірками" Шоптенко призналась, что с ней произошло: "Стали испытанием".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, каким проказником растет ее сын: "Залазит на голову и весело...".