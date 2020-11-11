Украинская хореограф и участница шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко показала безупречную внешность в мешковатой одежде

Как пишет Politeka.net, красотка опубликовала у себя в Инстаграм нежное и теплое фото. Звезда была одета в стильные джинсы свободного кроя и теплую кофту с горловиной. Она сидела на полу, небрежно раскинув ноги. Волосы Алены были спрятаны под свитер. Образ получился одновременно нежным, домашним и весьма стильным.

Особое внимание на фото привлекли босые ноги звезды. В комментариях ей посоветовали надеть носочки. Впрочем, с такими ножками Шоптенко с легкостью покорила бы известного режиссера Квентина Тарантино, который известен своим пристрастием к женским ногам. В его фильмах обязательно присутствуют крупные планы ног. Во время вручения одной из премий Брэд Питт даже пошутил, что Тарантино снял с женских ног обуви больше, чем служба безопасности в аэропорту.

«Сейчас бы плед и какао», - подписала фото Шоптенко.

За пар часов ее фото собрало более четырех тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов и отзывов.

«Лежать лисой в норе, закутанной в тепло», «Боже, какая Вы красивая», «Классная», «И носки, Аленка», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Алена Шоптенко из "Танців з зірками" огорошила своим диагнозом: "В животе появляется...".

Как сообщала Politeka, Шоптенко призналась, что с ней произошло после вылета из шоу: "Стали испытанием".

Также Politeka писала, что Шоптенко показала, какая она дома: «Такая милая и нежная».