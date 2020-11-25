Знаменитая украинская хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, запомнившаяся многим по проекту «Танці з зірками», заинтриговала образом с кожаными штанами

Знаменитость поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Шоптенко позирует, встав на кресло коленом одной ноги и вытянув другую. При этом хореограф кокетливо наклонила голову вбок, позволив волосам спадать вниз пышной копной.

Для фото Шоптенко выбрала простой, но в то же время очень стильный образ. На ней кожаные штаны в обтяжку и свободный серый свитер, который спадает с одного плеча танцовщицы, обнажая ее шею и ключицу.

«Кажется, пора возвращать одну, любимую вами, активность на моей странице. Догадываетесь какую?», - поинтересовалась Шоптенко в подписи к фото.

Ее подписчики тут же принялись угадывать. Предложила свой вариант и звезда «Танців з зірками» Юлия Санина.

«Онлайн танцы!», - написала она.

Другие поклонники Шоптенко также пришли к такому выводу. Судя по всему, речь все же идет о занятиях танцами-онлайн, которые раньше проводила хореограф.

«Танцы онлайн!!! если да, то это очень круто будет», «Урааааа, очень жду ваших танцев», «танцы давайте очень ждём», «Догадываемся, и очень ждем», «Аленка, ты просто супер танцовщица», «Красотка. И такая милая», - пишут люди.

Напомним, нежная Шоптенко из «Танців з зірками» сбросила лишнее, заткнув за пояс муз Тарантино: «Боже, какая вы…».

Как сообщала Politeka, навсегда вылетевшая из "Танців з зірками" Шоптенко призналась, что с ней произошло: "Стали испытанием".

Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, каким проказником растет ее сын: "Залазит на голову и весело...".