Учасниця відомого українського дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха з'явилася в популярному шоу

Зірка зі стрункою фігурою і спокусливими формами, постійно їх демонструє, передає Politeka.net. Цього разу артистка прийшла на відому передачу "Хто зверху" в білосніжному топіку з декольте.

Співачка позувала, присівши на стіл. "Сталевий" прес Вікторії просто заворожував.

Зірка посміхалася і дивилася в камеру.

На іншому кадрі артистка постала в компанії телеведучої Лесі Нікітюк, моделі Алли Костромічової, зірки "Кварталу 95" Віри Кекелії.

"Дорогі друзі😍 ✌ 🏻, пропоную сьогодні зібратися сім'єю або компанією друзів біля телевізора 📺 і пограти з нами в цікаві, смішні ігри... де кожен учасник не стільки змагається 😃, скільки отримує задоволення! Рада, що в наш непростий час подібні передачі допомагають зберігати позитив, де між конкурсами артисти можуть розважатися, веселитися і відводити душу!😍❤️", - написала Смеюха.

За годину пост зібрав майже 800 лайків і багато коментарів.

"Обов'язково буду дивитися 😳 в нинішній час тепер на багато часу вистачає", "Вікуся, ну ти і стройняшка😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Вікторія Смеюха показала свій відпочинок в турецькому місті Кемер, проте між прогулянками і загорянням вона не забуває про заняття спортом. На знімках Віка хвацько стрибає на батутах разом з іншими відпочиваючими. На ній короткий спортивний топ і такі ж короткі шортики.

Такий спортивний наряд підкреслив розкішне тіло співачки.

Шанувальники написали їй багато приємного.

Нагадавши, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом в червоному.

А ще Politeka писала, що фігуриста Віка з "НеАнгелів" в яскравому бікіні побешкетувала біля басейну.

Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" показала, як треба позувати в крихітному купальнику.