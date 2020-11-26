Колишня учасниця "ВІА Гри" Еріка Герцег схвилювала публіку чуттєвими кадрами
Як передає Politeka.net, 32-річна зірка, якій приписували роман з одруженим Костянтином Меладзе, опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram. Еріка показала "шматочки" кліпу на пісню "Тільки для тебе" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Кліп, як і пісня в цілому, присвячені справжньому коханню. Еріка похвалилася, що у неї вийшло донести все, що вона хотіла сказати.
"Це відео передає весь вайб моєї пісні "Тільки для тебе" ☺ воно таке ніжне і наповнене великою любов'ю❤️", - йдеться у підписі.
На кадрах блондинка постала в максимально природному образі, без епатажних нарядів, лиску і гриму, злегка розпатлана, щаслива і ніжна.
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Користувачі кинулися коментувати побачене: деякі відзначили, що цим відео Еріка довела до сліз і мурашок.
"Вітаю Еріка ❤️"
"Принада👍"
"Дуже оригінально 👏 креативно 🔥"
"Дуже миле відео😻як і ви♥️"
"Шикарний кліп 👍. Такий душевний 😍"
"Макіяж і зачіска сама робила чи що🤔 взагалі ніяк"
"Ось що називається справжня любов❤️"
"У мене аж мурашки 😍 яка пісня🔥"
"Еріка пісня до сліз❤️🔥"
Раніше ми повідомляли, Герцег здивувала чуттєвої фотосесією, заради якої позбулася зайвого одягу. На одному з кадрів дівчина небезпечно нахилилася, ризикуючи засвітити зайве.
Еріка полоскотала нерви, змусивши уважно придивитися до фото, щоб вибрати краще.
"1,2,3,4...який знімок вам більше сподобався?🤍", - йдеться в повідомленні.
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