Колишня учасниця "ВІА Гри" Еріка Герцег схвилювала публіку чуттєвими кадрами

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка, якій приписували роман з одруженим Костянтином Меладзе, опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram. Еріка показала "шматочки" кліпу на пісню "Тільки для тебе" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Кліп, як і пісня в цілому, присвячені справжньому коханню. Еріка похвалилася, що у неї вийшло донести все, що вона хотіла сказати.

"Це відео передає весь вайб моєї пісні "Тільки для тебе" ☺ воно таке ніжне і наповнене великою любов'ю❤️", - йдеться у підписі.

На кадрах блондинка постала в максимально природному образі, без епатажних нарядів, лиску і гриму, злегка розпатлана, щаслива і ніжна.

Користувачі кинулися коментувати побачене: деякі відзначили, що цим відео Еріка довела до сліз і мурашок.

"Вітаю Еріка ❤️"

"Принада👍"

"Дуже оригінально 👏 креативно 🔥"

"Дуже миле відео😻як і ви♥️"

"Шикарний кліп 👍. Такий душевний 😍"

"Макіяж і зачіска сама робила чи що🤔 взагалі ніяк"

"Ось що називається справжня любов❤️"

"У мене аж мурашки 😍 яка пісня🔥"

"Еріка пісня до сліз❤️🔥"

Раніше ми повідомляли, Герцег здивувала чуттєвої фотосесією, заради якої позбулася зайвого одягу. На одному з кадрів дівчина небезпечно нахилилася, ризикуючи засвітити зайве.

Еріка полоскотала нерви, змусивши уважно придивитися до фото, щоб вибрати краще.

"1,2,3,4...який знімок вам більше сподобався?🤍", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "сподіваюся, Костянтин дав ляща цією кучерявою"

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