Экс-солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег, которой приписывали роман с женатым Константином Меладзе, решилась на смелую фотосессию

Как передает Politeka.net, 32-летняя певица опубликовала ряд снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала абсолютно без одежды.

Горячая блондинка взвинтила одновременно нежными и страстными ракурсами, прикрывшись рассыпанными на плечах и груди прядями волос. На одном из кадров девушка опасно наклонилась, рискуя засветить лишнее.

Эрика пощекотала нервы публике, заставив внимательно присмотреться к фото, чтобы выбрать лучшее.

"1,2,3,4...какой снимок вам больше понравился?🤍", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Везде богиня😻❤"

"Все фото вау"

"Отлично получилось ❤️😍🔥"

"Куколка шикарная красавица ❤️"

"2-й ну глаз особо не видно😀"

"Очень сложный выбор! Но я скажу мне больше нравится вариант 1!🔥❤️👍🏼"

"Ангелочек😍😍😍все 👍👍👍но первая больше"

"Все классные но именно если поза то 1"

"ЧУВСТВЕННО, ВДОХНОВЕННО, ПОЭТИЧНО, ИЗЫСКАННО ⚜️💖🎶💫👌!!!"

Ранее мы сообщали, худенькая Герцег обескуражила красотой на приеме у известного стилиста Лилии Рах.

На певице было длинное черное платье в крупный белый горошек, которое наилучшим образом подчеркнуло все достоинства ее хрупкой фигуры. Волосы красотка уложила пышными витками, подняв их наверх.

"13-го ноября состоялся прекрасный вечер. Огромное спасибо за тёплый приём, мне очень приятно было познакомиться", - впечатлилась Эрика.

Напомним, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой"

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.