Экс-солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег, которой приписывали роман с женатым Константином Меладзе, решилась на смелую фотосессию
Как передает Politeka.net, 32-летняя певица опубликовала ряд снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала абсолютно без одежды.
Горячая блондинка взвинтила одновременно нежными и страстными ракурсами, прикрывшись рассыпанными на плечах и груди прядями волос. На одном из кадров девушка опасно наклонилась, рискуя засветить лишнее.
Эрика пощекотала нервы публике, заставив внимательно присмотреться к фото, чтобы выбрать лучшее.
"1,2,3,4...какой снимок вам больше понравился?🤍", - говорится в сообщении.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
"Везде богиня😻❤"
"Все фото вау"
"Отлично получилось ❤️😍🔥"
"Куколка шикарная красавица ❤️"
"2-й ну глаз особо не видно😀"
"Очень сложный выбор! Но я скажу мне больше нравится вариант 1!🔥❤️👍🏼"
"Ангелочек😍😍😍все 👍👍👍но первая больше"
"Все классные но именно если поза то 1"
"ЧУВСТВЕННО, ВДОХНОВЕННО, ПОЭТИЧНО, ИЗЫСКАННО ⚜️💖🎶💫👌!!!"
Ранее мы сообщали, худенькая Герцег обескуражила красотой на приеме у известного стилиста Лилии Рах.
На певице было длинное черное платье в крупный белый горошек, которое наилучшим образом подчеркнуло все достоинства ее хрупкой фигуры. Волосы красотка уложила пышными витками, подняв их наверх.
"13-го ноября состоялся прекрасный вечер. Огромное спасибо за тёплый приём, мне очень приятно было познакомиться", - впечатлилась Эрика.
Напомним, новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой"
Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.