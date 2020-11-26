Дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, виглядає дуже добре у свої 38 років

Деякі задаються питанням, як же герцогині Кембриджській вдається зберігати молодість і красу. І завжди було цікаво розсекретити цю інформацію.

Відома візажистка Олівія Тодд повідомила, що раніше Міддлтон любила матові рожеві відтінки при макіяжі. Герцогині подобалися темні тіні і підводка для очей. Яскраві рум'яна, на думку експерта, старіли Кейт.

Зараз же все змінилося. Дружина принца тепер виглядає природніше. Зірка використовує м'які персикові відтінки тіней і рум'ян, і олівець для брів.

Візажистка впевнена, що Міддлтон переглянула свій макіяж через пандемію китайського вірусу, з'явившись в онлайн зовсім без косметики.

Варто відзначити, що не так давно герцогиня змінила колір волосся на шоколадний відтінок з білими пасмами, що дуже освіжило образ.

Раніше ми писали - ходили чутки про те, що нібито Кейт Міддлтон з дитинства мріяла стати дружиною принца Вільяма.

Однак подруга герцогині спростувала цю інформацію і підкреслила, що Кейт ненавиділа цю теорію, яку озвучувало суспільство.

Насправді Міддлтон з дитинства була копією батька і завжди хотіла піклуватися про всіх людей.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стежить за тим, щоб спадкоємці престолу завжди були бездоганно чистими і доглянутими.

Більш того, герцогиня створила нові правила в палаці. Зірка вирішила ненав'язливо вводити більше любові, зв'язків і прихильності з дітьми в очах громадськості.

Кейт встигає порушувати королівські правила, коли обіймає і тримає своїх дітей за руки привселюдно, але це нікого не турбує.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям показали, як виросли їхні діти, рідкісні кадри

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