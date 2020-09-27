Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу в Кенсингтонском дворце, умилив сеть своим выходом в свет

Принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта присоединились к родителям во время встречи с известным натуралистом, а после новые фото Кембриджей были опубликованы Кенсингтонским дворцом на официальной странице в Instagram.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их трое детей приветствовали знаменитого британского натуралиста Дэвида Аттенборо в Кенсингтонском дворце.

Монаршая семья встретила одного из самых знаменитых в мире телеведущих в саду около своего дома. На новых снимках, которыми поделилась монаршая чета, запечатлены семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи, их родители и известный гость.

На одном из кадров старшие дети герцога и герцогини Кембриджских выглядят удивленными неожиданной встрече с телезвездой, что, по-видимому, развеселило родителей и их специального гостя.

Такая реакция принца Джорджа и принцессы Шарлотты совершенно понятна, ведь совсем недавно Кейт Миддлтон поведала, что они являются настоящими поклонниками Дэвида Аттенборо.

38-летняя герцогиня Кэтрин появилась на встрече в платье-рубашке синего цвета от бренда Gabriela Hearst, стоимостью 1295 фунтов. У платья были рукава длины три четверти и пуговицы на топе, а также тонкий пояс, подчеркивающий талию. Образ удивил поразительными переменами - она выглядит несравненно счастливой рядом с детьми.

Принцесса Шарлотта также была в платье, а сыновья Кейт и Уильяма – Джордж и Луи в рубашках, старший был в брюках, а младший в шортах и синем джемпере. Принц Уильям тоже надел рубашку, джемпер, пиджак и синие брюки в сочетании с туфлями. Дети поразили схожестью со знаменитой бабушкой - ну поразительно похожи.

Напомним, что Кейт Миддлтон угодила в грандиозный скандал, британцы вне себя от ярости.

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