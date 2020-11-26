Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, выглядит очень хорошо в свои 38 лет
Некоторые задаются вопросом, как же герцогине Кембриджской удается сохранять молодость и красоту. И всегда было интересно рассекретить эту информацию.
Известная визажистка Оливия Тодд сообщила, что ранее Миддлтон предпочитала матовые розовые оттенки при макияже. Герцогине нравились темные тени и подводка для глаз. Яркие румяна, по мнению эксперта, старили Кейт.
Сейчас же все изменилось. Жена принца теперь выглядит естественнее. Звезда использует мягкие персиковые оттенки теней и румян, и карандаш для бровей.
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Визажистка уверена, что Миддлтон пересмотрела свой макияж из-за пандемии китайского вируса, появлявшись в онлайн вовсе без косметики.
Стоит отметить, что не так давно герцогиня изменила цвет волос на шоколадный оттенок с белыми прядями, что очень освежило образ.
Ранее мы писали - ходили слухи о том, что якобы Кейт Миддлтон с детства мечтала стать женой принца Уильяма.
Однако подруга герцогини опровергла эту информацию и подчеркнула, что Кейт ненавидела эту теорию, которую озвучивало общество.
На самом деле Миддлтон с детства была копией отца и всегда хотела заботиться обо всех людях.
Напомним, Кейт Миддлтон следит за тем, чтобы наследники престола всегда были безупречно чистыми и ухоженными.
Более того, герцогиня создала новые правила во дворце. Звезда решила ненавязчиво вводить больше любви, связей и привязанности с детьми в глазах общественности.
Кейт успевает нарушать королевские правила, когда обнимает и держит своих детей за руки привселюдно, но это никого не беспокоит.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как выросли их дети, редкие кадры
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