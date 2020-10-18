Герцогиню Кейт Миддлтон поймали на дерзком нарушении королевских правил

Об этом пишет издание Express.

По информации СМИ, нарушения касаются воспитания детей.

Как утверждает эксперт по вопросам воспитания детей Мартина Мерсер, герцогиня Кембриджская следит за тем, чтобы наследники престола всегда были безупречно чистыми и ухоженными.

«Это может быть трудно для любой мамы, но особенно – для герцогини, которая постоянно находится на виду у публики», – утверждает Мерсер.

Более того, Кейт Миддлтон создала новые правила во дворце.

«Кейт теперь – лидер в королевской семье и принцесса, которая взяла инициативу в свои руки и построение репутации семьи в XXI веке. Принцесса Диана попыталась это сделать, но была встречена с презрением многими членами королевской семьи, поскольку это было расценено как бунт или непонимание важности ее положения. Однако Кейт имеет более мягкий подход, ненавязчиво вводя больше любви, связей и привязанности с детьми в глазах общественности», - продолжает эксперт в общении с журналистами.

Но герцогиня также успевает нарушать королевские правила, когда обнимает и держит своих детей за руки привселюдно. Однако, как утверждает эксперт Мартина Мерсер, Кейт нарушает устав довольно изящно.

«Показав, что она нормальная мама, разделяющая те же эмоции и проблемы, что и любая другая на ее месте, Кейт построила этот мост и позволила нам чувствовать сопереживание королевской семье, а также уважать их роли», - добавила эксперт в комментарии британским журналистам.

Ранее мы рассказывали, как Миддлтон нарушила правило Елизаветы II.

Так, герцогиня появилась на публике во всем черном, нарушив негластный устав монарха Елизаветы II. Сама же королева никогда не надевает одежду темных оттенков на официальные мероприятия. Исключение – похороны.

Неясно, почему Кейт Миддлтон нарушила протокол. Возможно, дело в том, что она не придала значения выступлению в формате онлайн. Однако это все равно можно назвать грубым нарушением правил.

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