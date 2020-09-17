Герцогиню Кейт Миддлтон угодила в грандиозный скандал после того, как с мужем посетила пекарню

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кесингтонского дворца в Instagram.

Так, Миддлтон вызвала гнев британцев тем, что нарушила санитарные нормы при посещении пекарни. Она вместе с принцем Гарри участвовали в приготовлении выпечки, а именно – работали с тестом.

Кейт была без шапочки, которую обязаны надевать все пекари. Также причиной споров стала маска на лице герцогини – вместо надежной защиты она предпочла дизайнерскую, от Amaia London.

До этого мы рассказывали, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон превзошла саму себя, побив собственный рекорд в дешевизне наряда.

Супруга принца Уильяма на днях приняла участие в видеоконференции, связанной с фотоконкурсом, посвященным пандемии китайского вируса. Кадры опубликованы в микроблоге герцогов Кембриджских в Инстаграм.

«Я хотела сказать огромное спасибо всем, кто принял участие. И большое спасибо моим коллегам-судьям. Я очень ценю время и преданность, которые они проявили по отношению к проекту», - подписала пост герцогиня, добавив, что из 31 598 заявок судьи выбрали сто изображений, которые будут представлены на выставке через две недели.

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