Співачка Ані Лорак розколола публіку на два "табори" своїми новими образами

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала свіжі кадри в мікроблозі в Instagram, на яких показала "шматочки" з нового кліпу. Справа в тому, що Кароліна двічі змінювала свій зовнішній вигляд під час ролика. Тепер співачці цікаво, який же з образів більше сподобався публіці.

"Щаслива, що мій новий кліп #страдаемилюбим викликав таку гаму емоцій. Діліться своїми почуттями, мені дуже важливо те, що ви відчуваєте. ✨ Який образ сподобався більше? 1 або 2?", - запитала Ані.

У першому образі, на думку коментуючих, більше брутальності - зірка була в коротенькому топі зі спокусливим вирізом на грудях і брюках з високою талією, що "тісно" обліпили її пружний "горішок". Але головною родзинкою цього образу стала зачіска Кароліни. Дівчина наростила і випрямила волосся (або ж використовувала перуку), але її зовсім не впізнати.

У другому випадку співачка причепурилася в костюм перламутро-білого відтінку, блиснувши апетитним декольте, але на цей раз прикривши руки і животик. Волосся Лорак в цьому образі повернуло свій колишній вигляд - злегка хвилясте й трохи довше плечей.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Неймовірний образ😍"

"Не цікавий, безглуздий, без історії, без красивої картинки... Ні про що..."

"На першій фотці на себе не схожа💞років 20 😊 🔥 🔥 "

"Дуже подобається образ з довгим волоссям. Крутий наряд. Вам личить такий стиль. Ви дуже красива"

"Перший образ такий зухвалий і стильний, а другий жіночний🥰 вам все до лиця!"

"перший образ шалено сподобався! вам дуже личить довге волосся🖤"

"1 зухвала, а 2 така грайлива. Обидві по-своєму підкреслюють вашу особистість"

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