Певица Ани Лорак расколола публику на два "лагеря" своими новыми образами

Как передает Politeka.net, 42-летняя артистка опубликовала свежие кадры в микроблоге в Инстаграм, на которых показала "кусочки" из нового клипа. Дело в том, что Каролина дважды меняла свой внешний вид во время ролика. Теперь певице любопытно, какой же из образов больше понравился публике.

"Счастлива, что мой новый клип #страдаемилюбим вызвал такую гамму эмоций. Делитесь своими чувствами, мне очень важно то, что вы ощущаете. ✨ Какой образ понравился больше? 1 или 2?", - спросила Ани.

В первом образе, по мнению комментирующих, больше брутальности - звезда была в коротеньком топе с соблазнительным вырезом на груди и брюках с высокой талией, которые "тесно" облепившими ее упругий "орешек". Но главной изюминкой этого образа стала прическа Каролины. Девушка нарастила и выпрямила волосы (либо же использовала парик), но ее совсем не узнать.

Во втором случае певица принарядилась в костюм перламутро-белого оттенка, сверкнув аппетитным декольте, но на этот раз прикрыв руки и животик. Волосы Лорак в этом образе вернули свой прежний вид - слегка волнистые и чуть длиннее плеч.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Невероятный образ😍"

"Не интересный, дурацкий,без истории,без красивой картинки... Ни о чем..."

"На первой фотке на себя не похожа💞Лет 20😊🔥🔥"

"Очень нравится образ с длинными волосами. Крутой наряд. Вам идёт такой стиль. Вы очень красива🖤🖤🖤"

"Первый образ такой дерзкий и стильный, а второй женственный🥰 Вам все к лицу!"

"первый образ безумно понравился! вам очень идут длинные волосы🖤"

"1 дерзкая, а 2 такая игривая. Обе по-своему подчёркивают вашу личность"

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