Похудевшая Ани Лорак проиозвела фурор соблазнительными изгибами
Кадры на странице артистки в Инстаграм ошеломили пользователей Сети.
На опубликованном видео, Лорак репетирует танцевальный номер вместе с группой под песню "Твоей любимой".
Сама певица отметила, что процесс создания танцевальной композиции сокровенный. Фанатов крайне заинтересовало это черно-белое видео. Они отметили, что звезда танцует великолепно. Также фолловеры не обошли вниманием ее шикарную стройную фигуру.
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Формы Лорак подчеркнула тесными лосинами и кроп-топом черного цвета. Ее волосы собраны в хвост, а на лице, похоже отсутствует макияж.
«Сразу даже не узнала. Красоте лет 20 не больше», «Как же классно😻😻😻вдохновляете 😻😻😻наш идеал😻😻😻наша Дива», «Фигура - 🔥🔥🔥 Талия - космос 💎 Как плавно, ритмично, с душой и настроением получается танцевать 💋», «Боже, ну вы просто невероятная, такая красивая, такая изящная, просто вау😍🔥», «Профессионализм всегда завораживает», «Ой, какая жо....», - пишут в комментариях.
Отметим, Лорак известна своими танцевальными номерами. Ее концерты часто превращаются в настоящие шоу.
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