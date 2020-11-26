Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала домашнє фото

Цього разу Хільде позувала в нижній білизні і шкарпетках. Красуня сиділа на дивані, а в руках тримала чашку з гарячим напоєм. Осланд залишила волосся розпущеним, а образ доповнила легким макіяжем. Модель зовсім не бентежило, що вона сидить в трусиках на кадрі, і похвалилася витонченою фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Досконалість", "Вау, мила дівчина, ти мені дуже подобаєшся", "гостріше васабі", "дуже мило і дуууже красиво", "Вау чудова форма тіла, чудовий вид", "воістину ідеальний жіночий екземпляр", "Привіт, моя дорога, дорога, красива Хільді, з кожним днем все красивіше, моя дорога Хільді", " Ти така красива!!", "Так красиво, можу я прийти і випити кави з тобою, лол".

Повідомлялося, що популярна Норвезька модель Хільде Осланд приміряла блакитний костюм і захопила фанатів.

Струнка модель в синьому костюмі з акуратним вирізом на топі і середньої довгої спідниці змогла подражнити виглядом, адже її образ був кокетливим і романтичним.

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