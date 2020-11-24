Известная модель Хильде Осланд, которая стала самой красивой женщиной в мире по версии мужчин, показала себя и рассказала о вторнике

На фото Хильде сидела в теплой кофте и трусиках. Красотка решила не надевать штаны, а одну ножку загнула. Осланд залезла на кухонный стол, делая кадр максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Комфортные вторники", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Омг такая красивая", "Всегда выглядишь так вкусно", "Хильде вместо ужина?", "Красивое лицо", "Ты прекрасна!!", "Хорошая картинка, ты потрясающая", "Ты шикарный малыш", "Ты выглядишь потрясающе, Хильде", "Великолепное фото", "Ты такая очаровательная и такая милая", "У тебя красивая улыбка", "Добрый день", "Очень мило, у тебя такой уникальный вид, что это почти завораживает, продолжай", "О таких пишут песни".

Сообщалось, что норвежская модель Хильде Осланд в бикини с сеточкой восхитила поклонников.

Как видно на фото, не так давно Осланд удалось порадовать поклонников стильным образом. Девушка надела белый купальник на тонких завязках и дополнила его вязаной белой сеточкой с крупными клетками.

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