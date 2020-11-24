Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", не стала скрывать достоинства в синем белье

Модель старается вести свой профиль в Инстаграм достаточно активно, поэтому публикует фото с самыми разными образами, но в едином стиле. Изюминка норвежской красотки в том, что она предпочитает показывать трендовое белье дома, хвастаться купальниками на побережье и удивлять стильными нарядами для выхода в свет.

Чаще всего Хильде показывает именно образы в пикантном белье, но не нарушает нормы приличий. К примеру, на одном из фото Осланд восхитила фигурой и естественной красотой своего образа в целом, позируя на камеру в полупрозрачном синем бикини с необычными вставками на бюсте.

Девушка не только не стала прикрывать лишнее рукой, но еще и сделала акцент на прозрачной ткани, приподняв руки и повернувшись полубоком.

Вот что пишут в сети:

«Вау, великолепный вид, как это выглядит, как будто у меня авария, доведет; Красивый человек и отличное тело, мне нравятся твои светлые волосы и красивые голубые глаза; Мой любимый цвет ... верно?; Ты потрясающая девочка; Что не так, тик ток; Боже мой, это должно быть очень шикарное белье; Очень круто визуально сочетается с дизайном и цветом одежды. Возьмите это от очень, очень опубликованного фотографа Playboy; Девушка какая ты хорошая !!!».

Мы также писали, что стройная блондинка обладает яркой скандинавской внешностью, а ее белокурые локоны стали чем-то вроде изюминки всех ее образов. В последнее время Хильде все чаще публикует фото в белье или бикини, поэтому комментарии у нее под фото самые разны. В прочем, многие удивляются тому, как девушка за собой ухаживает, оставаясь такой же красивой, как и раньше.

На фото видно, что Осланд есть чем удивить и любой цвет нижнего белья, даже самого открытого, ей будет идти:

«Спасибо за такие жаркие кадры🙏🏽; Потрясающе ❤️🔥;Один из моих любимых цветов; Даже не могу сказать, насколько вы красивы; хороший выбор 😍цветасоблазна много не бывает💙; Синий на тебе 🔥👀😍; Бьюсь об заклад, у тебя такой хороший вкус ❤️❤️; Удивительная женщина!».

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