Співачка Ані Лорак показала, як виглядає у звичайному житті, після нападок через зміну іміджу

Як передає Рoliteka.net, відео артистка опублікувала в сторіс Інстраграм.

Ані Лорак записала лагідний ролик поки їхала в машині.

Кароліна (справжнє ім'я Ані Лорак) зображена з мінімумом макіяжу, зовсім не так, як вона робить для виходу в світ. Волосся артистка зібрала в не надто акуратний хвіст на потилиці. Лук доповнюють масивні золоті сережки-кільця. Вона одягла світло-сірий в'язаний светр і теракотові брюки.

Ані Лорак посміхається і відправляє шанувальникам повітряний поцілунок. Щасливі очі видають, що артистка просто на сьомому небі.

Нагадаємо, 24 листопада на своєму YouTube-каналі артистка презентувала кліп на композицію "страждаємо і любимо", прем'єра якої відбулася в жовтні.

У кліпі зірка позувала в декількох образах, але саме зовнішній вигляд знаменитості і використання перуки насмішило мережу, іншим також не сподобалося одноманітність виконання і нудний мотив зйомки.

Шанувальники Лорак звернули увагу, що через численні маніпуляції із зовнішністю вона перестала бути схожою на себе. Ще складніше її дізнатися через нову зачіску.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".

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