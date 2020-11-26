Певица Ани Лорак показала, как выглядит в обычной жизни, после нападок из-за смены имиджа

Как передает Рoliteka.net, видео артистка опубликовала в Сторис Инстраграм.

Ани Лорак записала кроткий ролик пока ехала в машине.

Каролина (настоящее имя Ани Лорак) запечатлена с минимумом макияжа, совсем не так, как она делает для выхода в свет. Волосы артистка собрала в не слишком аккуратный хвост на затылке. Лук дополняют массивные золотые серьги –кольца. Она надела светло-серый вязаный свитер и терракотовые брюки.

Ани Лорак улыбается и отправляет поклонникам воздушный поцелуй. Счастливые глаза выдают, что артистка просто на седьмом небе.

Напомним, 24 ноября на своем YouTube-канале артистка презентовала клип на композицию "Страдаем и любим", премьера которой состоялась в октябре.

В клипе звезда позировала в нескольких образах, но именно внешний вид знаменитости и использование парика насмешило сеть, другим также не понравилось однообразность исполнения и скучный мотив съемки.

Поклонники Лорак обратили внимание, что из-за многочисленных манипуляций с внешностью она перестала быть похожей на себя. Еще сложнее ее узнать из-за новой прически.

Напомним, что Ани Лорак похвасталась пикантным подарком от Филиппа Киркорова: "Фи, как он вам не идет".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Ани Лорак дала фору звездной маме в роскошном платье: «Вау, принцессы».

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