Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула досконалими формами в купальнику
Модель минулого місяця показала свій кругленький живіт і розповіла про вагітність, пише Politeka.net. Користувачі мережі згадують фігуру знаменитості до її цікавого положення.
Цього разу красуню згадали в чорному купальнику. Зірка позувала сидячи, обтягнувши свою досконалу фігуру чорною тканиною на трьох зав'язочках.
Купальник тримався на грудях, і, здавалося, трохи з них сповзає, що надавало кадру пікантності. Груди спокусливо виглядали в кадрі, і тим самим притягували погляд.
Виріз купальника, що оголює її сідниці, дозволив подивитися наскільки п'ята точка пружна.
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Красуня закинула волосся набік і пристрасно подивилася в камеру, відкривши губи.
За три години пост у фан-групі зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів. Так і хочеться сказати, що вона божественна.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи була в блискучій міні-сукні. Наряд оголив рівні красиві ніжки моделі, що виглядали просто чудово.
Також не можна не подивитися на глибину декольте наряду. Груди в вирізі виглядали дуже спокусливо.
Красуня дивилася в камеру, зачаровуючи своїм поглядом.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в напівпрозорому халатику без білизни.
Красуня розчахнула одяг, блиснувши оголеними принадами, а тим часом з-під прозорої тканини чи не показувалося найінтимніше.
Модель вразила формами на настільки жаркому селфі. До того ж вишукана прикраса на шиї притягувала ще більший погляд до декольте.
Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі