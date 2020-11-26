Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи блиснула досконалими формами в купальнику

Модель минулого місяця показала свій кругленький живіт і розповіла про вагітність, пише Politeka.net. Користувачі мережі згадують фігуру знаменитості до її цікавого положення.

Цього разу красуню згадали в чорному купальнику. Зірка позувала сидячи, обтягнувши свою досконалу фігуру чорною тканиною на трьох зав'язочках.

Купальник тримався на грудях, і, здавалося, трохи з них сповзає, що надавало кадру пікантності. Груди спокусливо виглядали в кадрі, і тим самим притягували погляд.

Виріз купальника, що оголює її сідниці, дозволив подивитися наскільки п'ята точка пружна.

Красуня закинула волосся набік і пристрасно подивилася в камеру, відкривши губи.

За три години пост у фан-групі зібрав майже 100 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів. Так і хочеться сказати, що вона божественна.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи була в блискучій міні-сукні. Наряд оголив рівні красиві ніжки моделі, що виглядали просто чудово.

Також не можна не подивитися на глибину декольте наряду. Груди в вирізі виглядали дуже спокусливо.

Красуня дивилася в камеру, зачаровуючи своїм поглядом.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в напівпрозорому халатику без білизни.

Красуня розчахнула одяг, блиснувши оголеними принадами, а тим часом з-під прозорої тканини чи не показувалося найінтимніше.

Модель вразила формами на настільки жаркому селфі. До того ж вишукана прикраса на шиї притягувала ще більший погляд до декольте.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі