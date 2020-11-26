Актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", здивувала атмосферним кадром і пікантною витівкою

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробивши репост зі сторінки російського Vogue.

"Сьогодні в прокат вийшов фільм «На острие», де Світлана Ходченкова зіграла головну роль", - йдеться в повідомленні.

На знімку струнка блондинка позувала в білій сукні з корсетом і рукавами-"ліхтариками". Світлана задерла пишну спідницю, оголивши чарівні ніжки. Дівчина відвела руки назад, а шию витягнула вперед - помітно, як напружилися її м'язи.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, представники сильної статі розсипалися в компліментах:

"Ідеальна жінка 👍 🤗 "

"Космічна!"

"Сама грація"

"Біла метелиця"

"Свєта, привіт, скажу коротко - такі фото на вагу золота👏"

"Снігова королева"

"Слабкість та беззахисність, оголеність душі❤️"

"Які розкішні лінії! Красива жінка красива у всьому!"

"Ну це взагалі!!!!!Лань!!🤍🙌🏽"

"А ти жорстока)))"

Раніше ми розповідали, Ходченкова викликала захват несподіваним образом. Дівчина в наряді минулих століть зображувала ляльку - вона навіть сіла в театральному кріслі, склавши неприродньо руки.

Незвичайний лук доповнив відповідний грим і зачіска.

"Ні! Світлана вдома без гриму! Натуральна! Красива! І прекрасна! А це лялька!", "Марія Антуанетта", "Хороша, як завжди", "леді Батторі у відпустці", "Ой яке фото! А де це, що це, хто автор?", "Ой! Яка класна Свєта", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному ТОПі без білизни: "Шикарна!".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова звела з розуму спокусливим декольте:"Заворожуєш".

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