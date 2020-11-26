Актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Квартал 95", здивувала атмосферним кадром і пікантною витівкою
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробивши репост зі сторінки російського Vogue.
"Сьогодні в прокат вийшов фільм «На острие», де Світлана Ходченкова зіграла головну роль", - йдеться в повідомленні.
На знімку струнка блондинка позувала в білій сукні з корсетом і рукавами-"ліхтариками". Світлана задерла пишну спідницю, оголивши чарівні ніжки. Дівчина відвела руки назад, а шию витягнула вперед - помітно, як напружилися її м'язи.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, представники сильної статі розсипалися в компліментах:
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"Ідеальна жінка 👍 🤗 "
"Космічна!"
"Сама грація"
"Біла метелиця"
"Свєта, привіт, скажу коротко - такі фото на вагу золота👏"
"Снігова королева"
"Слабкість та беззахисність, оголеність душі❤️"
"Які розкішні лінії! Красива жінка красива у всьому!"
"Ну це взагалі!!!!!Лань!!🤍🙌🏽"
"А ти жорстока)))"
Раніше ми розповідали, Ходченкова викликала захват несподіваним образом. Дівчина в наряді минулих століть зображувала ляльку - вона навіть сіла в театральному кріслі, склавши неприродньо руки.
Незвичайний лук доповнив відповідний грим і зачіска.
"Ні! Світлана вдома без гриму! Натуральна! Красива! І прекрасна! А це лялька!", "Марія Антуанетта", "Хороша, як завжди", "леді Батторі у відпустці", "Ой яке фото! А де це, що це, хто автор?", "Ой! Яка класна Свєта", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Світлана Ходченкова потрясла формами в червоному ТОПі без білизни: "Шикарна!".
Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова звела з розуму спокусливим декольте:"Заворожуєш".
Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова приголомшила новим образом:»ну прям дівчисько студентка".