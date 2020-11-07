37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова озадачила внешним видом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в экстравагантном костюме. На ней был надет брючный костюм с необычным принтом. Складывалось впечатление, что его сшили из штор.
Лицо актрисы было загримировано. Тон лица сделали невероятно бледным, а лицо размалевали красными и черными красками. Прическа у Ходченковой была соответствующая.
«Пятничное настроение», - подписала фото звезда.
За короткое время пост актрисы собрал более 4 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Не обошлось и без слов критики.
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«Нет! Светлана дома без гримма! Натуральная! Красивая! И прекрасная! А это кукла!», «Мария Антуанетта», «Хороша, как всегда», «Леди Баттори в отпуске», «О, было весело», «Красотка!», «Огонь», «Супер», «Ой какое фото! А где это, что это, кто автор?», «Ой! Какая классная Света», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова откровенно рассказала, что чувствует во время участия в постельных сценах. По словам актрисы, она вполне спокойно снимается в таких эпизодах, если они оправданы. Ходченкова призналась, что с актерами часто смеется во время постельных сцен. Изобразить страсть и нежность очень нелегко.
Напомним, что Светлана Ходченкова потрясла формами в алом топе без белья: "Шикарна!".
Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова свела с ума соблазнительным декольте: "Завораживаешь".
Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова ошеломила новым образом: «Ну прям девчонка студентка».