Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в образі мрії

На фото красуня позувала в сукні з величезним декольте. У ньому можна побачити маленький бюстгальтер, який кріпиться до шиї зав'язками. Ніколь сиділа перед камерою і хвалилася таким незвичайним чином. Модель залишила волосся розпущеним, а цибулю доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це плаття-мрія! Не можу дочекатися весни!",- написала Ніколь під фотографією.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти мрія"," синій колір - любов"," Ти прекрасна мрія"," Королева"," Гарного дня"," Ангел"," Люблю це плаття"," я теж хочу таке"," реальна мрія"," Ого, яка краса"," дивовижне Доброго ранку"," ти повинна вийти за мене заміж"," Ти так добре виглядаєш в цій сукні", " ти з глузду з'їхала...?", "Дуже чарівний красивий ангел".

Повідомлялося, що супермодель Ніколь Потуральскі захопила фігурою в тісній сукні.

"Оскільки ми всі залишаємося вдома, я знову можу надіти всі свої літні сукні ...» - йдеться в повідомленні.

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