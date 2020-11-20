Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала результат своей работы

Девушка в этот раз показалась в колготах и пальто, демонстрируя худенькие ножки. На еще одном кадре красотка уже залезла на стол, закинув ногу за ногу. Модель была в сапогах и кожаном плаще. На последнем снимке Николь уже сидела в кресле и расставила ноги. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Небольшой обзор для всех вас изнутри моей истории. Я так взволнована этим. Надеюсь, тебе это тоже нравится", - написала девушка.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю это", "Так мило", "Удивительная девушка!!", "Какое место. Где это было?", "Очаровательная Нико!!!", "Дикая красота с особым вниманием", "Нико на завтрак", "Красивое измерение", "Убойная леди", "Что-то такое дикое!", "Это классно! Привет из Германии и удачи в будущем".

Сообщалось, что немецкая модель Николь Потуральски вышла на улицу в обескраживающем образе.

Несмотря на холод, Николь рискнула появиться на улице в крохотном топике на завязочках, "шторки" которого еле прикрывали бюст. Сверху красотка накинула дутую курточку, которую, правда, широко распахнула, блеснув загорелым телом.

Напомним, бывшая любовница Брэда Питта без стыда и белья очаровала образом в спальне

А еще Politeka писала, что бывшая любовница Брэда Питта без верхней одежды устроила смелую фотосессию под мостом

Также Politeka сообщала, что Бывшая любовница Брэда Питта посветила натуральным бюстом, приспустив кофточку



