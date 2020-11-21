Бывшая возлюбленная актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски выложила новые снимки на радость фанатам

Серию фотографий красотка выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Модель попозировала в четырех совершенно разных образах: она разлеглась на полу в темном свитере и штанах, посидела в кресле в черном пальто на обнаженное тело, задрав ногу, попозировала в лифте, выставив свою упругую пятою точку. На последнем снимке в карусели Николь разлеглась прямо на столе в рыжей короткой шубке и колготках.

"Потому что я очень люблю эту историю 🤍🤍🤍", - говорится в подписи.

Надо отметить, что на всех фотографиях Потуральски выглядит ошеломляюще.

Отметим, что Николь уже много лет является любимицей бренда Boss. Она ходит на все показы, а также снимается в рекламных кампаниях этой марки.

Фанаты с восторгом принялись комментировать увиденное. За два часа они поставили свыше 3 тысяч лайков.

"Да, эта история тоже потрясающая. Есть что-то от похотливых сцен из фильмов 🖤🔝"

"Крутая история, ты выглядишь потрясающе",

"Моя красотка", "Принцесса", - высказались они.

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