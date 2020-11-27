Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала ідеальні форми без білизни

Спокусниця блиснула ідеальною шкірою в дуже гарячому образі, передає Politeka.net. Дивлячись на титули моделі, розумієш, що їй просто заборонено соромитися своєї фігури.

Тому красуня регулярно балує своїх шанувальників жаркими фото. Цього разу модель розмістила такий знімок у своєму Instagram.

Зірка одягла піджак на голе тіло, з-під якого визирав спокусливий бюст.

Також Оліві одягла обтягуючі шортики, які виділили стрункість її ніжок.

Шкіра красуні була засмаглою і красиво відсвічувала від світла.

Калпо завершила образ двома кісками, і зробила макіяж з акцентом на красиві очі. Зірка просто мрія будь-якого чоловіка.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо позувала в жовтій сорочці, яку кокетливо розкрила. Під одягом не виявилося білизни, що було видно неозброєним поглядом. При цьому в декольте можна було помітити довгий золотий ланцюжок, який також спокусливо підкреслював груди.

За 16 годин пост зібрав майже 90 тисяч лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала сидячи перед камерою на тлі пляжу, елегантно розставивши ноги. При цьому знаменитість заглядає в об'єктив, випромінюючи жіночність і красу.

"Свято-свято", - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі обсипали знаменитість компліментами.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше: "акуратніше, дитинко"