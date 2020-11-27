Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала идеальные формы без белья
Соблазнительница блеснула идеальной кожей в очень горячем образе, передает Politeka.net. Глядя на титулы модели, понимаешь, что ей просто запрещено стесняться своей фигуры.
Поэтому красотка регулярно балует своих поклонников жаркими фото. В этот раз модель разместила такой снимок в своем Инстаграм.
Звезда надела пиджак на голое тело, из-под которого выглядывал соблазнительный бюст.
Также Оливия надела обтягивающие шортики, выделившие стройность ее ножек.
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Кожа красотки была загорелой и красиво отсвечивала от света.
Калпо завершила образ двумя косичками, и сделала макияж с акцентом на красивые глаза. Звезда просто мечта любого мужчины.
Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Ранее мы писали, что Оливия Калпо позировала в желтой рубашке, которую кокетливо распахнула. Под одеждой не оказалось белья, что было видно невооруженным взглядом. При этом в декольте можно было заметить длинную золотую цепочку, которая также соблазнительно подчеркивала груди.
За 16 часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.
Напомним, Оливия Калпо предстала сидя перед камерой на фоне пляжа, элегантно расставив ноги. При этом знаменитость заглядывает в объектив, излучая женственность и красоту.
«Праздник-праздник», - коротко говорится в сообщении.
Пользователи сети осыпали знаменитость комплиментами.
Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».
Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".
Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка"