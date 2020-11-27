Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала идеальные формы без белья

Соблазнительница блеснула идеальной кожей в очень горячем образе, передает Politeka.net. Глядя на титулы модели, понимаешь, что ей просто запрещено стесняться своей фигуры.

Поэтому красотка регулярно балует своих поклонников жаркими фото. В этот раз модель разместила такой снимок в своем Инстаграм.

Звезда надела пиджак на голое тело, из-под которого выглядывал соблазнительный бюст.

Также Оливия надела обтягивающие шортики, выделившие стройность ее ножек.

Кожа красотки была загорелой и красиво отсвечивала от света.

Калпо завершила образ двумя косичками, и сделала макияж с акцентом на красивые глаза. Звезда просто мечта любого мужчины.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо позировала в желтой рубашке, которую кокетливо распахнула. Под одеждой не оказалось белья, что было видно невооруженным взглядом. При этом в декольте можно было заметить длинную золотую цепочку, которая также соблазнительно подчеркивала груди.

За 16 часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

Напомним, Оливия Калпо предстала сидя перед камерой на фоне пляжа, элегантно расставив ноги. При этом знаменитость заглядывает в объектив, излучая женственность и красоту.

«Праздник-праздник», - коротко говорится в сообщении.

Пользователи сети осыпали знаменитость комплиментами.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка"