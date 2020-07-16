Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, покорила красотой в соблазнительном мини

Оливия регулярно публикует в своем Инстаграм фото, на которых показывает свою невероятную фигуру, сообщает Politeka.net.

В этот раз красотка обнародовала жаркий кадр в сториз. Модель позировала в лифчике, который отлично подчеркнул ее грудь. Небольшие формы едва ли вмещались в тесном белье.

Сверху Калпо надела жакет с укороченными рукавами. Звезда расстегнула пуговицы, из-за чего и можно было увидеть ее красивые формы.

Оливия надела коротенькую юбочку на высокой посадке, которая идеально подчеркнула ее стройность.

Плоский животик и стройные ножки - просто притягивают взгляд. Тонкая цепочка, которая тянулась, от затылка к бедрам прибавила еще большего акцента.

Крупные цепи украшения на руке и в ушах отлично дополняют образ.

Красотка откинулась на руку на борту яхты и приняла соблазнительную позу. Так и хочется сказать: "Поаккуратней, детка! А то упадешь".

Фото не собрало много лайков и комментариев ведь было обнародовано в сториз, однако, вероятно, звезде написали много приятного в директ.

Напомним, Оливия Калпо позировала в купальнике рядом с подружкой.

Грудь красотки в бежевом лифчике выпирала и едва не выпрыгивала из него. Тонкие лямки почти впивались в кожу звезды. Модель сделала высокий хвостик.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в черном, прозрачном наряде, который идеально подчеркнул ее красивые формы.

Под прозрачной накидкой виднелось черное боди с пикантными вырезами по бокам.

Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»

Как сообщала Politeka, Мисс Вселенная Оливия Калпо сводит с ума горячими фото: «Вы заставляете меня…»

Также Politeka рассказывала, что у горячей «Мисс Вселенная» Оливии Калпо развязался купальник на пляже: «Папа будет в бешенстве!»