Американская модель и актриса Оливия Калпо, которая победила в конкурсах Мисс США и Мисс Вселенная в 2012 году, показала свои прелести во всей красе

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в летнем белом сарафане с очень глубоким декольте. Оливия не стала надевать белье под низ, так как платье не предусматривает этой части гардероба. Она смело смотрела в кадр, демонстрируя фанатам свое идеальное лицо.

Судя по всему, сегодня аппетитные «подружки» Оливии будут чувствовать себя свободно. Да и окружающие будут в восторге от внешнего вида красотки.

За день пост девушки собрал более 180 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Безумно красивая», «Это великолепно», «Идеальная девушка», «Безупречная», "Ух, какие глазки", «Ты прекрасна», «Мой голос за самую красивую Оливию», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оливия сверкнула роскошной фигурой на пляже. Девушка была одета в белый купальник. Верх купальника в форме двух треугольников на тонких лямках, отлично подчеркнул грудь, а трусики-бикини держались на маленьких завязочках. Стоит отметить, что Оливия приняла очень пикантную позу для этого фото. Образ дополнили солнцезащитные очки.

Напомним, что Оливия Калпо сверкнула молодым телом в микро купальнике: в такую легко влюбиться.

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо расстегнула платьишко и посветила своими формами: "Блаженство".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо распахнула рубашку и показала безупречные формы: "Прекрасней не найти".